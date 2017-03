Ben Affleck avoue soigner une addiction à l'alcool

"J'ai achevé un traitement pour une addiction à l'alcool, quelque chose à quoi j'ai dû faire face par le passé et que je vais continuer à affronter", a notamment écrit l'artiste de 44 ans dans un message mardi soir, aimé plus de 120.000 fois sur le réseau social.

Ben Affleck a ajouté qu'il voulait désormais "vivre sa vie au maximum et être le meilleur père possible".

Confessant que ce traitement était "la première des nombreuses mesures prises en vue d'une guérison", l'acteur, révélé au grand public grâce aux longs-métrages "Will Hunting" (1997) et "Armageddon" (1998), a noté qu'il n'y avait "aucune honte à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin".

Le réalisateur de "Argo" (2012), Oscar du meilleur film, s'est dit "chanceux d'avoir l'amour de sa famille et de ses amis" et a rendu hommage à son ex-femme, l'actrice Jennifer Garner, qui l'a soutenu durant cette période.

Le couple, qui a trois enfants, avait annoncé son divorce en juin 2015 après 10 ans de mariage.

Après avoir endossé avec succès les habits du super-héros Batman en 2016 dans "Batman v. Superman: L'Aube de la Justice", Ben Affleck reprendra son rôle de justicier masqué dans le très attendu "Justice League", qui sortira sur les écrans mi-novembre.

Son petit frère Casey Affleck a remporté le mois dernier l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "Manchester by the Sea" et a rendu un vibrant hommage à son aîné en recevant son prix: "Je t'aime Ben".