Carl Philip et Sofia de Suède attendent leur deuxième enfant

"La princesse Sofia se porte bien et la naissance est attendue en septembre", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Sofia (née Hellqvist), 32 ans, avait eu un premier enfant, Alexander, en avril 2016.

Son frère ou sa soeur sera le sixième petit-enfant du couple royal, Carl XVI Gustaf et Silvia. La princesse héritière Victoria a deux enfants, Estelle et Oscar, tout comme la benjamine du couple royal, la princesse Madeleine, dont les enfants s'appellent Leonore et Nicolas.

Sofia, ancienne starlette de télé-réalité issue d'un milieu modeste qui a épousé Carl Philip en 2015, bénéficie d'une bonne cote auprès des Suédois grâce à ses manières simples et à la vie ordinaire que tâche de mener le couple à Stockholm.