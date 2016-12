Carrie Fisher (princesse Leia dans Star Wars) enfin dans un "état stable" après sa crise cardiaque

"Carrie est dans un état stable. S'il y a du changement, nous vous en ferons part", a tweeté l'actrice de 84 ans, rendue célèbre par son rôle dans la comédie musicale Chantons sous la pluie

Les messages de soutien à l'interprète de la Princesse Leia dans la saga Star Wars ont continué d'affluer dimanche, notamment venant de celui qui incarne son frère jumeau Luke Skywalker dans ces aventures intergalactiques, l'acteur Mark Hamill.

Il a souhaité de bonnes fêtes à ces abonnés sur Twitter, "en particulier à ma Super Cool Soeur de l'Espace @Carrie Fisher)", ajoutant le mot-clé #XmasPrincessPleaseComeHome (princesse de Noël revient à la maison s'il-te-plaît).

Wishing each & every one of you a #HoneyOfAHoliday! (especially my #SuperCoolSpaceSis @carrieffisher) #XmasPrincessPleaseComeHome pic.twitter.com/5yMKV7xQ9T