Ce lieu paradisiaque où Pippa Middleton passe sa lune de miel (vidéo)

La fête aurait, selon les témoignages, duré jusqu'aux petites heures. Mais moins de 24 heures plus tard, on aurait vu les deux époux à l'aéroport de Los Angeles. Ils y auraient pris un vol vers les îles du Pacifique. Middleton et Matthews passeraient les premiers jours de leur lune de miel sur l'île de Tetiaroa, selon The Sun. Une île qui a appartenu à Marlon Brando. Il est tombé amoureux des lieux lors du tournage des "Révoltés du Bounty".

L'île abrite l'un des complexes hôteliers les plus luxueux au monde. Il est composé de 35 villas qui possèdent chacune leur baignoire extérieure et une piscine à débordement. L'île est aussi écoresponsable puisque l'air conditionné fonctionne à l'eau de mer, que l'on utilise l'énergie solaire et que les générateurs sont alimentés par de l'huile de coco, selon Le Daily Mail.

L'île cache aussi Le Grand Véfour, un restaurant qui a deux étoiles au Michelin et qui en plus offre le room service. Ce n'est donc guère surprenant que l'île soit prisée par l'élite de notre monde. Les Obama y ont passé quelques jours après qu'ils aient quitté la Maison-Blanche. Dans cet atoll, Barack Obama a effectué, seul avec ses gardes du corps, plusieurs visites avec des guides naturalistes ou des scientifiques, Tetiaroa disposant d'un centre de recherches sur la faune et la flore.

Mais cette destination paradisiaque ne serait qu'une étape. Le couple devrait probablement se rendre ensuite en Écosse, toujours selon The Sun. Dans les Highlands, au coeur d'un large domaine appartenant à la famille du marié. Ils auraient choisi l'Écosse, car cette partie du monde est un endroit spécial pour eux.