Céline Dion époustouflante pour les 20 ans de "Titanic" (vidéo)

"My heart will go on" est sorti en 1997 et a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Cela a aussi permis à la chanteuse canadienne d'atteindre la célébrité internationale. Et, en passant, de remporter un oscar, un Golden Globes et quatre récompenses aux Grammy Awards.

Ses manches en forme d'aile lui ont aussi permis de surfer sur les réseaux en transformant sa prestation en le buzz du week-end.