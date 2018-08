Charlotte Casiraghi fête ses 32 ans: Retour en images sur son destin

Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline Monaco, fête aujourd'hui ses 32 ans. Passionnée d'équitation et front row dans les défilés de mode les plus en vue, cette jeune maman d'un petit Raphaël issu de sa relation avec le comédien et humoriste Gad Elmaleh, attend actuellement un enfant du producteur français de cinéma, Dimitri Rassam, lui-même fils de Carole Bouquet. Retour en images sur sa vie devant les objectifs.