Collectionneur passionné, Russell Crowe vend ses objets aux enchères pour payer son coûteux divorce

La vente de 227 objets organisée samedi soir à Sydney était intitulée "Russell Crowe: The Art of Divorce", car destinée à payer l'ardoise de son onéreuse séparation avec son ex-épouse Danielle Spencer.

Cette vente a largement dépassé les espérances de la maison Sotheby's en totalisant 3,7 millions de dollars australiens (2,3 millions d'euros). "Pas mal comme salaire horaire pour une vacation de cinq heures", a tweeté l'acteur qui fêtait son 54e anniversaire.

The Art of Divorce



In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy