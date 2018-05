Crise familiale à quatre jours du mariage du prince Harry et de Meghan

Le septuagénaire aurait décidé de ne pas venir à la noce pour ne pas embarrasser sa fille après s'être mis en scène dans des photos vendues aux paparazzis, selon le site d'informations people TMZ.

Ces révélations ont enrayé la communication parfaitement rodée de la famille royale qui ne répondait plus aux sollicitations mardi.

La veille au soir, un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, s'était contenté de demander "compréhension" et "respect" dans cette "situation difficile" dans un court communiqué. Mais interrogé au téléphone, il avait refusé d'indiquer si Thomas Markle serait présent au mariage.

Les images, qui se seraient vendues 100.000 dollars (84.000 euros) à travers le monde selon le tabloïd Daily Mirror, montrent Thomas Markle, 73 ans, en train de se préparer au futur mariage. Un jeune homme prend ses mesures en vue de fabriquer un costume, le septuagénaire consulte des photos du futur couple royal sur un ordinateur ou parcourt un livre d'images du Royaume-Uni dans ces clichés qui semblent être pris sur le vif mais sont en fait mis en scène.

"Idiot"

Le père de la future mariée a assuré à TMZ qu'il ne pensait pas à mal et voulait "redorer son image" après des clichés de lui peu flatteurs diffusés dans la presse. Il se sent désormais "trahi" et "idiot".

La demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, s'est attribuée la responsabilité de l'incident: "Les médias donnaient injustement une mauvaise image de lui donc j'ai suggéré qu'il fasse des photos positives dans son intérêt et dans celui de la famille royale" a-t-elle tweeté. "Ce n'était pas pour l'argent".

Thomas Markle, qui vit au Mexique, devait arriver au Royaume-Uni cette semaine, où il devait rencontrer la famille de Harry, dont la reine Elizabeth II. Selon TMZ, il a fait une crise cardiaque il y a quelques jours et a été hospitalisé. Il s'est plaint au site de graves douleurs à la poitrine, alimentées par les tensions au sein de sa famille. Le demi-frère et la demi-soeur de Meghan Markle, avec qui elle n'a plus de liens, s'en sont en effet pris à elle, déçus de ne pas être invités à la noce.

"Je crois qu'il veut aller à l'hôpital faire un bilan. Je ne sais pas quels sont ses plans aujourd'hui mais il y a un vrai sujet d'inquiétude", a déclaré Samantha Grant mardi sur la chaine ITV.

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, 61 ans, devrait elle être bien présente lors de la cérémonie et pourrait conduire sa fille à l'autel, à la place de son ex-mari.

La belle-soeur de Meghan Markle, Tracy Dooley, est aussi arrivée au Royaume-Uni avec ses fils Tyler et Thomas.

A Windsor, où les touristes continuaient de visiter le château avant que celui-ci ne soit envahi par les invités au mariage, on se disait déçu que Thomas Markle puisse manquer l'événement. "Mettre en scène ces photos ne me semble pas si terrible que ça", a estimé Karen Yaney, 64 ans. Cette Américaine de Chicago imagine que Meghan "doit être au téléphone avec lui pour essayer de le convaincre de venir".

"Le père de Meghan est terrifié - qui ne le serait pas?", a commenté Carol Ferguson, une Californienne de 63 ans. Viendra-t-il? "Oh mon Dieu, j'espère que oui, c'est son père".

Une majorité de Britanniques semblait toutefois bien loin de ces préoccupations: selon un sondage YouGov publié mardi, 66% ne sont pas intéressés par le mariage entre le fils de la princesse Diana, 33 ans, et l'Américaine de 36 ans.