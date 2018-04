Dans les coulisses de la naissance du Royal Baby, des traditions ancestrales à respecter

La Reine doit être la première à être mise au courant de la naissance avant l'annonce publique. Le Prince William aurait informé sa grand-mère de la naissance du Prince Georgeen utilisant un téléphone crypté.

Conformément à la tradition, la naissance est annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée sur un chevalet doré placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham. Modernité oblige, le Palais a publié dans le même temps un communiqué et posté l'information sur Twitter et Facebook.

It is tradition that a framed notice of birth goes on display on a ceremonial easel on the forecourt at the Palace. pic.twitter.com/xd1XgBV9Ux