Dany Boon intronisé citoyen d'honneur de la Ville de Tournai

Originaire du Nord de la France, l'acteur a réalisé une partie de ses études à Tournai, à l'Institut Saint-Luc. Il a aussi fait son premier sketch à la télévision sur l'antenne de No Télé. Cette décision de le mettre à l'honneur avait été prise par le conseil communal.

Dany Boon et toute son équipe viendront présenter le nouveau film "La Ch'tite famille" au cinéma Imagix à Tournai, ce lundi 12 février. Il sera fait citoyen d'honneur de la Ville de Tournai, un honneur qui lui sera remis par le bourgmestre faisaint fonction, Paul-Olivier Delannois et la conseillère communale Monique Willocq. Daniel Hamidou, de son vrai nom, est né à Armentières, dans le Nord, et a fait ses études en arts graphiques à Tournai.

Dernièrement, il s'est installé à Uccle. Cette cérémonie aura lieu juste avant la projection du film, à 17h30, au complexe cinématographique Imagix à Tournai.