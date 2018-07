Découvrez les talents de peintre du roi Philippe

"Le Roi se consacre depuis quelques années à la peinture. Il a débuté avec des aquarelles et a alors commencé à peindre des paysages et des portraits", a expliqué la porte-parole du Palais, Rafike Yilmaz. "Il n'a pas suivi de leçons, mais a reçu des conseils de différentes personnes." Chaque été, le Palais royal accueille des expositions sur les sciences et la culture ouvertes au grand public.

Cette année, une partie est consacrée au roi Baudouin, décédé il y a 25 ans.

Le Palais royal et ses expositions seront accessibles du dimanche 22 juillet au dimanche 2 septembre, sauf les lundis.

L'entrée est gratuite.