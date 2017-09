Départ du directeur de Vanity Fair

"Je veux m'en aller alors que le magazine est au sommet", a confié Carter, 68 ans, au New York Times. "Je veux partir tant qu'il est dans une forme éclatante, à la fois dans le domaine du numérique et du papier", a-t-il ajouté, alors que le magazine du groupe Condé Nast est pris lui aussi dans les bouleversements qui secouent le secteur de la presse.

En décembre 2016, le magazine, qui combine couverture des célébrités, journalisme d'investigation et portraits de personnalités, avait battu le record du nombre d'abonnements en 24 heures après un tweet vengeur de Donald Trump contre lui. "Quelqu'un a-t-il vu les mauvais chiffres de ventes de 'Vanity Fair'?", avait alors tweeté le président-élu, dont la presse est l'une des cibles favorites. "Forte baisse, gros soucis, mort! Graydon Carter, aucun talent, va se faire sortir! " avait-il ajouté. Trump réagissait à un article au vitriol sur le "Trump Grill", un des restaurants de la Trump Tower.

Graydon Carter a indiqué au New York Times qu'il avait songé partir en début d'année mais que l'arrivée de Trump l'avait fait rester un peu plus longtemps. Il devrait quitter le magazine pour de bon en décembre, non sans avoir suggéré des noms pour le remplacer à son poste, l'un des postes les plus convoités de la presse magazine. Carter avait succédé à Tina Brown, lorsque cette dernière était partie au très prestigieux New Yorker.