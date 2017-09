Donald et Melania Trump se montrent de plus en plus distants

Cela ne semble pas être l'amour fou entre le président américain, Donald Trump, et son épouse Mélania. Ce n'est en effet pas la première fois que l'on observe des gestes pas forcément chaleureux entre les deux partenaires.

En mai dernier, lors d'un déplacement officiel en Israël, Melania Trump avait rejeté la main de son mari d'une geste sec alors qu'elle se savait filmée.

Cette fois, c'est une apparente froideur entre les deux époux qui a surpris les internautes. Le président s'est en effet contenté de serrer la main de son épouse en guise de remerciement pour son introduction. Il n'en fallait pas plus aux internautes pour y voir une crise au sein du couple.

The US First Lady introduces her husband on stage at an event at Joint Base Andrews. He thanks her with a handshake. pic.twitter.com/fPQNoMpnWa