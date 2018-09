En images: Compétition de glamour sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

La 75e édition de la célèbre Mostra de Venise a ouvert ses portes mercredi et les refermera le 8 septembre. Comme chaque année, elle constitue l'un des moments forts de l'année pour l'industrie cinématographique mondiale, comme le prouve son tapis rouge, foulé cette année encore par les acteurs et actrices les plus en vue. Ainsi que par quelques mannequins et autres influenceuses, habituées à être sous le feu des projecteurs.