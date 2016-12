En images: La princesse Elisabeth de Belgique, son évolution sur 15 ans

Cette semaine, la princesse Elisabeth de Belgique, duchesse du Brabant, fêtait ses 15 ans. Mais nombreux sont ceux à ne pas avoir vu ces quinze années passées, et à ne pas s'être aperçu ô combien la première fille du roi Philippe et de la reine Mathilde avait grandi. Retour en images sur l'évolution de la princesse, devenue héritière du trône il y a déjà plus de 3 ans.