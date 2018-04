En images: le jour de la naissance du troisième royal baby du Prince William et de Kate

Lundi 23 avril 2018 a vu naître le troisième enfant du prince William et de la Duchesse de Cambridge. Protocole désuet lié à la monarchie britannique, attention médiatique et populaire exceptionnelles et présentation à la foule et à la fratrie, revivez en images cette journée particulière d'un couple princier.