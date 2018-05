En images: le style Meghan Markle en une trentaine de looks

Elle sera dans quelques jours, la femme la plus observée de la planète. L'actrice américaine Meghan Markle devra, à partir du 19 mai 2018, jour de son mariage avec le prince Harry, se plier à l'étiquette britannique. Et donc revoir son look, comme elle a déjà commencé à le faire depuis ses fiançailles le 27 novembre dernier. Adieu jeans troués, mini-jupes ou robes mais quid des talons aiguilles dont elle semble encore adepte. Une chose est sûre, sa garde-robe sera placée sous le signe de la sobriété, avec une concurrente d'élégance de taille en la personne de sa belle-soeur, Kate Middleton.