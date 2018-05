En images: les célébrités venues rendre un dernier hommage à Maurane à Bruxelles

Environ 500 personnes étaient présentes dès 10H00 devant l'église, où des photos de la chanteuse ont été projetées sur un écran géant et plusieurs de ses titres diffusés. La foule a grandi jusqu'à 11H00, heure du début de la cérémonie. De nombreuses personnalités sont également venues lui rendre un dernier hommage, entre autres Michel Fugain, Zazie, Pascal Obispo, le Grand Jojo, Sandra Kim, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Francis Lalanne, Gérard Lenorman ou encore Lara Fabian.

Tous ont parlé de la grande artiste qu'elle était, de son talent, de sa voix irremplaçable et de sa sensibilité. "Si elle est partie, sa voix nous restera", a notamment déclaré Zazie.

L'Eglise était à son comble avec 900 personnes parmi lesquelles de nombreux fans autorisés à se joindre à la famille et aux proches. La cérémonie a été retransmise sur l'écran géant à l'extérieur pour le public. Des mélodies jouées à la flûte traversière et à l'orgue ont accompagné l'arrivée du cercueil. Ses musiciens ont composé des intermèdes musicaux au piano et à la guitare entre les prières et prises de parole.

Les premiers discours de ses proches, à commencer par Lou, sa fille, ont fait ressentir le choc de ce décès si soudain. "Ma souffrance de ne pas avoir eu le temps de te dire que je t'aimais. Ma pudeur, mon mutisme face à ta mélancolie. Je te vois maintenant. Je peux voir la personne que tu étais. (...) J'aimerais te serrer dans mes bras. J'aimerais tout faire pour toi. J'aimerais que tu reviennes. Je commençais seulement à grandir. Tu ne m'as pas laissé le temps de t'emmener faire le plus beau des voyages. Tu t'en es allée seule. Ne m'abandonne pas, pas maintenant. Je voudrais que tu berces mes enfants." Ses musiciens ont également pris la parole pour rappeler la joie de travailler avec elle et faire revivre des souvenirs de leur vie professionnelle.