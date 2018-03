En images: Les mariages royaux et princiers qui ont marqué les esprits

Parce qu'ils combinent la nostalgie de nos rêves d'enfants - être princes ou princesses - et les aspirations de ces enfants devenus grands - se marier -, les mariages des têtes couronnées ne cessent de fasciner, émouvoir, ou pour ceux qui ont la dent plus dure, d'agacer tant ils monopolisent l'attention médiatique. N'en déplaise à ces derniers, pour patienter jusqu'à l'union solenelle et hypermédiatisée du prince Harry et Meghan Markle, voici une rétrospective - non-exhaustive - des mariages royaux et princiers qui ont marqué les esprits.