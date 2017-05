En images: les tenues les plus loufoques de l'Eurovision

Connu pour ses tenues kitsch et pas toujours de très bon goût, le Concours Eurovision de la chanson 2017 n'a pas dérogé à la règle. Si Blanche, la candidate qui a offert une belle quatrième place à la Belgique, a brillé par le chic et la discrétion, c'est loin d'être le cas de tous ses concurrents. On ignore si c'est l'effet du hasard, mais la plupart des candidats affublés de tenues improbables ont été éliminés en demi-finale.