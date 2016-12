En images: Retour sur le style inimitable de George Michael

Souvent copié, jamais égalé... George Michael, qu'on le déplore ou que l'on s'en réjouisse, fut une véritable icône de la pop culture des années 80, et une icône gay dont la boucle d'oreille et la crinière peroxydée sont encore dans toutes les mémoires. Retour en quelques clichés sur ce look sans retenue, et si évocateur d'une époque.