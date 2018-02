En images: Stéphanie de Monaco, princesse hors normes

Un destin hors normes au vu de son rang : une fin d'adolescence très marquée par la mort de sa mère dans un accident de voiture auquel elle-même survit (1982), une carrière de styliste (maillots de bain et jeans), star éphémère de la chanson avec son tube inoubliable Comme un ouragan,. Mais aussi celui d'une amoureuse déçue, et bafouée publiquement par les images de l'infidélité très médiatisée de son premier mari, Daniel Ducruet qu'elle a épousé en 1995 et avec qui elle a déjà deux enfant, Louis (1992) et Pauline (1994). Camille nait en 1998, de sa relation avec son ex-garde du corps, Jean Raymond Gottlieb. Elle se marie pour la seconde fois en 2003, avec Adans Lopez Peres, acrobate portugais de son état, avec lequel elle n'aura pas d'enfant et dont elle divorcera un an plus tard.