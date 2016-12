En images : Suite et fin de la visite officielle de Kate et William au Canada

Le prince dans un costume bleu nuit, tenant George par la main, et Kate dans un manteau demi-saison écru avec Charlotte dans les bras ont salué brièvement la foule. Au terme d'une semaine de visite officielle, passée sur la côte pacifique, William, Kate, George et Charlotte ont pris place à bord d'un hydravion dans le petit port au centre de Victoria, sur l'île de Vancouver, un peu avant 16h00 locale (23H00 GMT). Ils devaient rejoindre ensuite l'avion du gouvernement canadien pour regagner l'Angleterre.

Après les avoir accueillis pendant une semaine avec une facture qui devrait dépasser celle de leur précédent séjour en 2011 et qui avait coûté 1,2 million de dollars canadiens (800.000 euros) au budget fédéral, sans compter les dépenses engagées par les provinces, le gouvernement a fait samedi un cadeau au couple princier. "Comme le veut la tradition", le gouvernement souligne "la visite du duc et de la duchesse de Cambridge en offrant un cadeau" sous la forme de 100.000 dollars à des oeuvres caritatives, a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau samedi. "Les Canadiens ont une sincère affection pour la famille royale et ils l'ont bien montré, encore une fois, au cours de cette tournée", a-t-il ajouté. Aussi, le chef du gouvernement a souhaité recevoir à nouveau le couple princier dès l'an prochain pour célébrer le 150e anniversaire de la confédération canadienne, et membre du Commonwealth.

Cinq ans après leur premier séjour au Canada, alors jeunes mariés, William et Kate ont cette fois choisi les paysages de la Colombie-Britannique et du Yukon plus au nord.