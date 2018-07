Être star et ami(e)s, c'est possible (en images)

"Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami " écrivait Voltaire. Et ce, même quand votre vie semble au firmament du succès et de la notoriété, comme semblent le prouver ces amitiés entre stars. En ce 30 juillet, Journée mondiale de l'amitié, offrons-nous un tour d'horizon des célébrités qui n'ont pas céder aux sirènes de la superficialité et continuent de cultiver leur belle amitié.