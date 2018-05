Harry et Meghan, unis à Windsor entre tradition et culture afro-américaine

Meghan Markle, une jeune divorcée de 36 ans, est devenue le premier membre de la famille royale britannique ayant un père blanc et une mère noire, en s'unissant au fils cadet de la princesse Diana, 33 ans, dans la liesse populaire.

Ses origines ont marqué la cérémonie, assouplissant la rigidité traditionnelle des mariages royaux britanniques, avec parmi les invités une pléiade de stars, dont la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney ou encore le chanteur pop Elton John.

Le sermon a été prononcé par le révérend Michael Curry, premier afro-américain à diriger l'église anglicane aux Etats-Unis, qui a pris des accents enflammés peu habituels dans une royale cérémonie en vantant le pouvoir de l'amour, citant Martin Luther King, le défenseur des libertés civiques, et faisant référence à l'esclavage.

"Nous devons trouver le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. De cette façon, nous pourrons faire du vieux monde un monde nouveau. L'amour est le seul moyen", a-t-il lancé à l'adresse des 600 invités, parmi lesquels la reine Elizabeth II et la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud.

Le sermon a été suivi par la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me" entonnée par une chorale gospel.

Femme indépendante

Plus de 100.000 personnes avaient fait le déplacement à Windsor dès l'aube samedi, quand elles n'ont pas campé sur place, pour assister au spectacle sur écrans géants ou tenter d'apercevoir les vedettes du jour, dans une ambiance détendue et joyeuse, entre nappes de pique-nique et bouteilles de prosecco.

Autre accent nouveau pour une cérémonie royale: Meghan Markle a fait seule son entrée dans la chapelle suivie de ses enfants d'honneur, et a remonté la nef, attendant d'être proche de l'autel pour accepter le bras offert par le prince Charles, son beau-père. Une décision dictée par l'absence de son père malade mais aussi une illustration de ses convictions de femme indépendante et féministe.

Thomas Markle a exprimé sa fierté et ses regrets de n'avoir pu assister au mariage. "Ma chérie est magnifique, elle a l'air très heureuse", a déclaré le septuagénaire au site d'informations people TMZ.

Le prince Harry en uniforme et son épouse ont échangé leurs voeux puis les alliances, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane d'Angleterre. Puis les jeunes gens ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle décorée de centaines de fleurs avant d'effectuer un tour en calèche dans la ville, salués par un public exultant.

"C'était charmant. Toute cette pompe et cette cérémonie dont seuls les Britanniques sont capables", s'est émerveillée Jo Stevens, une Britannique de 54 ans.

Bague de Diana

La robe blanche de la mariée, simple et élégante, créée par Clare Waight Keller pour la maison de couture française Givenchy a fait l'admiration du public. "Cela fait vintage et elle est magnifique. C'est une robe intemporelle", admirait la Britannique Denise Show, 46 ans.

Le couple, devenu duc et duchesse de Sussex, a ensuite rejoint les quelque 600 invités à un déjeuner offert par la reine au château. Le chanteur britannique Elton John, qui avait réécrit son tube "Candle in the Wind" en l'hommage de la princesse Diana en 1997, a chanté en leur honneur.

Au menu, une sélection de mets et canapés aux accents britannique avec pour clou de la réception un gâteau au citron et à la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la cheffe pâtissière américaine Claire Ptak.

Le cercle des convives s'est restreint à 200 amis proches et membres de la famille lors de la réception en soirée organisée par le prince Charles au manoir de Frogmore House, proche du château. Meghan y est arrivée vêtue d'une élégante robe en crêpe de soie à collier blanche par la créatrice Stella McCartney.

Au doigt elle portait une émeraude qui appartenait autrefois à Diana, la mère de Harry, un cadeau de son nouveau mari.

Harry a conduit lui-même la mariée à la fête dans une Jaguar Type-E décapotable avec comme numéro d'immatriculation E190518, la date du mariage.

La mariée devait y prononcer un discours, se démarquant ainsi encore une fois aussi de la tradition.

Le mariage offre un répit bienvenu pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale: des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie.

"C'est vraiment une belle occasion de se réunir, et nous le faisons habituellement pour les mariages royaux, mais cette fois c'est différent, avec le climat actuel, le Brexit, les gens sont inquiets, c'est important de saisir ce moment", estime Tom Gavighan, propriétaire d'un pub à Londres.