Héroïne de GoT et girl next door sur Instagram, Emilia Clarke devient égérie pour Dolce Gabbana

Souvent sans make-up, à poster des selfies OOTD (pour outfit of the day, soit la tenue du jour) et des séances de franches rigolades avec sa bande de potes. Rien à voir donc avec son double troublant dans Game of Thrones dont le tournage de la 7e saison touche tout doucement à sa fin.

La jolie brune si populaire auprès des Millennials sera, dès le mois de septembre prochain, le visage du parfum The One de Dolce & Gabbana, une annonce tombée quelques jours à peine après que la maison a communiqué le nom de l'égérie The One au masculin, un certain Kit Harington, lui aussi star de la même série. Deux campagnes à venir " totalement distinctes ", assure la griffe italienne qui ne capitaliserait pas - dans les spots du moins - sur l'indiscutable alchimie liant les deux jeunes acteurs, même hors champ de la caméra. On demande à voir.

I.W.