Ivanka Trump, la "fille de" que les progressistes américains aiment tant détester (en images)

En un peu plus d'un an, l'aura d'Ivanka Trump s'est ternie. Avec son sourire radieux et ses manières impeccables, celle qui s'était présentée en ardente défenseure de l'égalité homme-femme, ni républicaine ni démocrate, pendant la campagne de son père, ne fait plus l'unanimité. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, la conseillère s'attire les foudres de ceux qui comptaient sur elle pour tempérer le président républicain.