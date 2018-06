Julianne Moore: "A 20 ans, on ne se rend pas compte qu'il y a une vie après la vingtaine"

" Même si je n'étais pas un personnage public, je ferais entendre ma voix. Comme citoyen, il faut toujours en faire usage. En tant qu'Américaine, j'ai des responsabilités, je sens que je me dois de voter, que je dois communiquer sur ce que je trouve important, et être un modèle pour mes deux enfants. Je suis très inspirée par Moms Demand Action for Gun Sense in America, l'organisation lancée après le bain de sang à l'école primaire Sandy Hook. Toutes les femmes de l'association sont des bénévoles : elles y travaillent car cela leur tient à coeur. Elles ne font pas ...