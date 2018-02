Kaia, la mode dans le sang (comme maman)

C'est incontestablement la nouvelle sensation des podiums. Celle que toutes les plus grandes griffes de luxe s'arrachent. Et pas seulement parce qu'elle est une " fille de ". Kaia Gerber, 16 ans, 1,76 m et près de 3 millions de followers sur Instagram, n'est autre que la benjamine de Rande Gerber, riche businessman dans le domaine du divertissement, et Cindy Crawford, doit-on vraiment la présenter ?