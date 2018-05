Kanye West signe un retour en force sur Twitter après avoir qualifié l'esclavage de choix

"On entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans? Ca ressemble à un choix", a déclaré le rappeur de Chicago dans un entretien au site d'informations sur les célébrités TMZ à l'occasion de la sortie prochaine de ses deux nouveaux albums.

Le mari de Kim Kardashian, peu avare de sorties médiatiques, a développé: "Nous sommes dans une prison mentale. J'aime le mot "prison" parce que "esclaves" est trop lié aux Noirs".

Après le tollé provoqué sur les réseaux sociaux par son commentaire, il a réagi sur Twitter, son médium préféré.

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will