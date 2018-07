Kate et William célèbrent l'anniversaire de leur fils avec une nouvelle photo

Kate Middleton et le prince William fêtent les 5 ans de George, leur fils aîné. S'ils lui ont organisé une fête qui devrait coûter plus de 100 000 livres avec un énorme gâteau, des voitures de luxe miniature, château gonflable et des centaines de ballons, ses parents ont aussi publié la désormais traditionnelle photo d'anniversaire. Il semble que celle-ci ait été prise par le photographe Matt Porteous lors du baptême de son petit frère Louis.

La photo officielle du baptême: