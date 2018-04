Kate Middleton a donné naissance à un second garçon

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

L'attente n'aura pas été trop longue pour les journalistes et le fans de la famille royale réunis devant la maternité londonienne où Kate Middleton a été admise tôt ce matin, vers 6 heures, pour accoucher. "Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge a accouché sans problème d'un garçon à 11h01" (10h01 GMT), a annoncé le Palais de Kensington dans un communiqué, précisant que l'enfant et sa mère vont bien. Le bébé, dont le nom sera annoncé "en temps voulu", pèse 3,8 kg.

L'enfant prend la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère prince George et sa grande soeur, princesse Charlotte.

"Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au St Mary's hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, plus tôt ce matin", avait annoncé un peu plus tôt dans la matinée le Palais dans un communiqué.

La reine d'Angleterre ainsi que les autres membres de la famille royale ont été informés. Ils sont "enchantés" par cette naissance écrit le palais de Kensington sur Twitter.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

C'est dans cet établissement que les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans, sont nés.

Depuis plusieurs jours, quelques admirateurs inconditionnels de la famille royale campaient devant l'établissement pour ne pas manquer l'annonce de la naissance.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Le Palais a précisé que le prince William avait accompagné son épouse pour le trajet en voiture. Le St Mary's hospital est situé à moins de deux kilomètres du palais de Kensington, résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge.

Le bébé royal est le sixième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et de son mari, le prince Philip, âgé de 96 ans.

L'enfant portera le titre de prince ou princesse, depuis la réforme menée en 2012 par la Reine, qui souhaitait s'assurer que tous les enfants du prince William dispose de ce titre. Auparavant, seul le fils aîné du fils aîné du Prince de Galles, soit George, aurait reçu le titre de prince et d'Altesse Royale.

Spéculations sur le prénom

Comme pour leurs deux premiers enfants, le duc et la duchesse de Cambridge n'avaient pas souhaité connaître le sexe du bébé à naître.

Le prénom n'a pas encore été divulgué mais les spéculations sur le prénom vont bon train, et les parieurs misaient sur Mary, Alice, Victoria ou Alexandra s'il s'agissait d'une fille, Arthur, Albert, James ou Philip pour un garçon. Les Britanniques avaient dû attendre deux jours pour connaître les prénoms de George et Charlotte.

Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, le nouveau prince ne supplante pas sa grande soeur dans l'ordre de succession, à la suite d'une réforme mettant fin au droit de primogéniture masculine pour toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. C'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.

Conformément à la tradition, la naissance est annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée sur un chevalet doré placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham. Modernité oblige, le palais a publié dans le même temps un communiqué et posté l'information sur Twitter et Facebook.

The notice will be on display for approximately 24 hours. When it is taken down, it is sent to the Privy Council Office so that the details of may be recorded in the Privy Council records. pic.twitter.com/gc9kvzLat9 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2018

A la Tour de Londres, 62 coups de canon seront tirés (21 pour saluer la naissance, plus 20 étant donné le statut royal de la Tour de Londres, plus 21 parce qu'elle est située dans la quartier de la City). Des coups de canons seront également tirés à Hyde Park ou Green Park, et l'Union Jack, le drapeau britannique, sera hissé sur tous les bâtiments officiels.

Suivez l'évènement en direct:

Royal baby watch from London's St Mary's Hospital Join us LIVE from outside the Lindo Wing of London’s St Mary’s Hospital as the public eagerly awaits news of the royal baby. Geplaatst door The Telegraph op maandag 23 april 2018