Kate somptueuse avec sa tiare (en images)

Le Lover's Knot a été créé par la maison Garrard au début du XXe siècle pour Mary, impératrice des Indes et reine d'Angleterre. Il sera offert le 20 novembre 1947 en cadeau de mariage à Elizabeth II. Il sera ensuite transmis en 1981 à Diana lors de son mariage avec le prince Charles. Ce rubis niché au coeur d'une rivière de diamants restera l'un de ses bijoux fétiches tout au long de sa vie.

Kate semble elle aussi beaucoup aimer la tiare puisqu'elle l'avait déjà portée en 2012. Elle a choisi cette fois-ci de la porter avec une robe rose pâle au décolleté en V de Marchesa et de l'accompagner d'un collier prêté par la reine et composé de somptueux diamants et rubis.