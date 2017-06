Katy Perry, en larmes, se confie sur sa dépression et sa rivalité avec Taylor Swift (VIDEO)

La chanteuse américaine s'est volontairement soumise à cet épisode de télé-réalité dans le cadre de la promotion de son nouvel album, "Witness". Les fans étaient invités à la suivre dans sa maison de Los Angeles pour tout le week-end, jusqu'à lundi soir aux Etats-Unis.

Ils ont pu voir la star de la pop cuisiner, dormir, faire du yoga, bichonner son chien Nugget et discuter avec plusieurs célébrités qui lui ont rendu visite.

Mais malgré cette mise sous les projecteurs volontaire, la chanteuse a avoué avoir du mal avec l'attention dont elle est perpétuellement l'objet.

"J'ai construit cette personnalité de Katy Perry que tout le monde connaît, et c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent à moi, c'est fantastique, mais c'est plus une façade", a dit la jeune femme, Katheryn Hudson de son vrai nom, lors d'une séance de thérapie où elle a fondu en larmes plusieurs fois.

"J'ai honte parce que bien sûr Katy Perry est très forte, mais c'est dur, j'ai honte d'avoir de telles pensées et de me sentir si démoralisée ou déprimée", a-t-elle encore dit au thérapeute Siri Singh. "Je suis un être humain et je vis sous ce microscope fou", a-t-elle dit, les larmes noyant son mascara.

"Regardez Katy Perry, elle est tellement glamour, elle est riche, elle vit dans le luxe, elle a du succès... et quand j'étais Katheryn Hudson je n'avais pas d'argent, je n'avais aucune influence, je n'avais rien", a encore dit la jeune femme, qui s'est récemment réconciliée avec ses parents, chrétiens conservateurs.

L'ancienne brunette a aussi avoué que sa nouvelle coupe de cheveux, blonds coupés court, était un effort pour "être moi-même à 100%, donc ça fait mal quand j'ai l'impression que je ne peux pas".

Durant le week-end, Katy Perry a aussi expliqué qu'elle voulait mettre un terme à sa rivalité avec Taylor Swift: "Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'espère qu'il en est de même pour elle", a-t-elle dit à Arianna Huffington.

Les deux vedettes s'opposent à distance à propos de plusieurs danseuses, que Taylor Swift accuse Katy Perry de lui avoir chipé en plein milieu d'une tournée.

Taylor Swift, une des chanteuses les plus virulentes vis-à-vis du site de musique en ligne Spotify, a soudainement mis en ligne ses chansons sur toutes les plateformes de streaming vendredi, au moment même de la sortie du nouvel album de Katy Perry.