Kim Kardashian, le tuyau en or et les truands à l'ancienne

En cavale depuis un procès pour trafic de stupéfiants il y a six ans, Aomar Ait Khedache, alias "Omar le Vieux", obtient, en septembre, un "tuyau en or", selon une source proche du dossier: la vedette américaine de téléréalité Kim Kardashian, 36 ans, multi-millionnaire, va séjourner dans une discrète résidence hôtelière à Paris pendant la Fashion Week, quelques jours plus tard.

Pour les enquêteurs, "Omar le Vieux", qui à 60 ans vit, sous une fausse identité, de petits boulots, a été renseigné par le gérant d'un bar, Florus H., lui-même averti par un certain Gary M., ce que les deux hommes contestent.

Gary M. aurait eu vent de la venue de la star par son frère, chauffeur, habitué à véhiculer les Kardashian lors de leurs séjours parisiens.

"Omar le Vieux" monte alors une équipe, constituée notamment de "beaux mecs à l'ancienne".

Selon les enquêteurs, il fait appel à Didier Dubreucq, 61 ans, dit "Yeux bleus", condamné pour braquage et trafic de stupéfiants. À Yunis Abbas, 63 ans, "tombé" pour vol aggravé. Et à Pierre Bouianer, 72 ans, un ami de sa compagne Christiane. Est aussi convié le fils du "chef", Harminy Ait Khedache, chargé de véhiculer une partie de l'équipe sur les lieux du braquage, et une autre connaissance, François Delaporte, 54 ans.

- À vélo -

Le 3 octobre, vers 2H30 du matin, la vedette se trouve dans son appartement, sans garde du corps, quand "Omar le Vieux", "Yeux bleus" et Yunis Abbas arrivent à vélo, rejoints à pied par Pierre Bouianer et François Delaporte.

Masqués, vêtus de blousons de police, ils menacent le veilleur de nuit qui leur ouvre la porte de l'immeuble. Trois d'entre eux font le guet, tandis qu'"Omar le Vieux" et "Yeux bleus" montent jusqu'à l'appartement de Kim Kardashian. Une arme braquée sur sa tempe, ils la ligotent, la bâillonnent avant de l'enfermer dans la salle de bains.

Montant du braquage: neuf millions d'euros, le plus important vol de bijoux commis sur un particulier depuis 20 ans.

Les agresseurs prennent la fuite, mais Yunis Abbas, qui transporte à vélo une partie du butin dans un sac plastique, fait tomber un pendentif serti de diamants, retrouvé plus tard par un passant.

'Total amateurisme'

"Ils ont fait preuve d'un total amateurisme", estime l'avocat d'Aomar Ait Khedache, Me Jean-Yves Liénard: l'ADN de son client est retrouvé sur un lien et du scotch utilisés pour entraver la star.

"Omar le Vieux" est immédiatement placé sur écoute et la Brigade de répression du banditisme remonte la piste. Le 9 janvier, 17 personnes sont interpellées en région parisienne et dans le sud de la France. Au final, dix sont mises en examen, dont neuf placées en détention provisoire.

"Omar le Vieux", confondu par son ADN, "a avoué avoir participé au braquage, mais a refusé de s'exprimer sur ses éventuels complices et nie être le cerveau", relève Me Liénard. Yunis Abbas a reconnu avoir eu un rôle de guetteur. "Les huit autres ont contesté les faits", selon une source proche de l'enquête.

'Bijoux écoulés'

"Les bijoux ont été écoulés, mais ce n'est pas mon affaire", a expliqué Aomar Ait Khedache, selon son avocat.

Les investigations s'orientent vers Anvers (Belgique), capitale de la joaillerie, où ce dernier, accompagné d'un autre mis en examen, Marceau Baum-Gartner, s'est rendu le 7 octobre.

Figure du milieu gitan, Marceau Baum-Gartner, 64 ans, "reconnaît être allé à Anvers, mais pas pour écouler des bijoux", affirme son avocat Jean-Laurent Panier.

Début décembre, quatre des suspects ont été repérés dans un bar à Paris, selon la source proche de l'enquête, qui confirme une information du quotidien Le Parisien, "une rencontre peut-être destinée à se répartir l'argent".

Environ 250.000 euros ont été retrouvés lors des perquisitions, dont 140.000 chez Florus H.