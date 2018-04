La chanteuse et actrice Janelle Monae se déclare pansexuelle, mais qu'est ce que ça signifie ?

Longtemps ambiguë à propos de sa sexualité, la musicienne et actrice, connue pour ses smokings personnalisés, s'est confiée au magazine américain à la veille de la sortie de son nouvel album.

La chanteuse explique qu'elle s'était dans un premier temps considérée comme étant bisexuelle, du fait qu'elle avait des relations à la fois avec des hommes et des femmes. "Mais plus tard, j'ai lu sur la pansexualité et je me suis dit "Oh, ce sont des choses auxquelles je m'identifie aussi". Je suis ouverte à en savoir plus sur qui je suis", a-t-elle dit au magazine.

Sur Google, les recherches "pansexuel", "définition de pansexuel" et "Janelle Monae" figuraient parmi les cinq principales jeudi aux Etats-Unis.

Le dictionnaire en ligne Merriam-Webster indiquait pour sa part que les recherches concernant le mot "pansexuel" sur son site avaient augmentés de 11.000%. Une personne pansexuelle se caractérise par un désir sexuel ou une attirance sans considération de sexe ou genre, indique le dictionnaire.

Janelle Monae n'est pas la première artiste à adopter ce terme. Dans une interview en 2015, la chanteuse pop Miley Cyrus avait déjà déclaré s'identifier comme pansexuelle, mettant en avant sa sexualité libérée et affichant son féminisme.

Janelle Monae, 32 ans, s'est fait connaître il y a une dizaine d'années en mélangeant soul classique et jazz à des thèmes de rock psychédélique et de science-fiction.

Elle a joué dans Moonlight, oscar du meilleur film en 2017, ainsi que dans Les figures de l'ombre (2016), l'histoire vraie de femmes scientifiques afro-américaines de la Nasa pendant la conquête spatiale.

Vendredi, la chanteuse sortira son premier album en cinq ans, Dirty Computer, initialement produit par Prince, l'icône de la pop décédé en avril 2016.