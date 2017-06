La coquette maison achetée par les Obama à Washington (en images)

La demeure d'environ 800 mètres carrés est située dans le quartier tranquille et cossu de Kalorama, où réside également la fille la plus en vue de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner.

L'ex-président démocrate et sa femme avaient dit qu'ils comptaient rester dans la capitale fédérale américaine durant au moins deux ans, le temps que leur fille cadette Sasha termine le lycée.

"Il était donc logique pour eux d'acheter une maison plutôt que de continuer à louer", a justifié le porte-parole de M. Obama dans un communiqué cité par le Washington Post.

Les Obama resteront les premières célébrités de Kalorama, aux côtés de nombreuses autres, comme le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, dont la fortune amassée à la tête d'ExxonMobil lui a permis de s'offrir une maison de 5,6 millions de dollars.

Jeff Bezos, qui dirige Amazon et le Washington Post, s'est offert non loin une propriété de 2.500 m2, achetée 23 millions de dollars.

D'autres anciens locataires de la Maison Blanche, située à 3 kilomètres, ont également résidé à Kalorama, notamment Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt ou Herbert Hoover.

Quant aux Obama, que l'on a vus depuis janvier dans des destinations exotiques prisées par les milliardaires, ils disposent de revenus confortables.

L'ancien président et son épouse ont conclu un contrat d'édition record avec la maison Penguin Random House, qui prévoit un livre pour chacun, pour un montant dépassant 60 millions de dollars.

M. Obama a également négocié de prononcer un discours lors d'une conférence organisée par une grande banque d'investissement de Wall Street moyennant 400.000 dollars.