La dernière tentation de Kris Debusscher

"Quand il est allé déclarer ma naissance, mon père, qui était Volksunie, ne m'a pas appelé Christian comme le souhaitait ma mère, FDF, mais Kristiaan. Il avait déjà flamandisé le prénom de mon frère Stef. " Début d'un sketch ? Non, premiers pas dans la vie de Kris (sic) Debusscher, né en 1961 à Hal, et élevé à Anderlecht. Il a 12 ans lorsque papa flamingant, vendeur de machines de boucheries, et maman comptable, décident d'en rester là. " Toute mon enfance, j'avais subi des engueulades flamands/francophones et là, dans la cour de récréation, j'étais montré du doigt comme enfant de divorcés. "

