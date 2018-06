La jeune soeur de la reine Maxima des Pays Bas retrouvée morte à Buenos Aires

La mort d'Inés Zorreguieta (33), la plus jeune soeur de la reine Máxima (47) des Pays-Bas, n'est pas liée à un crime, selon une première enquête, ont indiqué les autorités argentines. Le corps de la défunte va à présent être autopsié, comme il est d'usage lorsque l'on suspecte un suicide.

Inés Zorreguieta est décédée vendredi soir. Elle a été retrouvée dans la chambre de son appartement par une amie, qui était venue sur place avec la mère de la défunte car cette dernière ne répondait plus à leurs appels. Les services de secours ont alors directement été avertis et le corps a été transféré à un institut de recherche médico-légale.

La famille royale néerlandaise est attendue vendredi, à 11h00 (heure belge), à Buenos Aires. Le président argentin Mauricio Macri a présenté ses condoléances à Máxima. Il a fait placer une annonce nécrologique dans laquelle il dit "accompagner Máxima et toute la famille en ce moment triste".

Inés Zorreguieta avait décroché un emploi via son intermédiaire au secrétariat chargé de coordonner les programmes sociaux. Malgré leur grande différence d'âge, Máxima était très proche de sa soeur. Cette dernière a ainsi été demoiselle d'honneur lors du mariage de la future reine avec Willem-Alexander et était la marraine de la plus jeune fille du couple, la princesse Ariane, qui a d'ailleurs Inés comme quatrième nom de baptême.