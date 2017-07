Sarah Huckabee Sanders est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche. Elle remplace depuis le 21 juillet, Sean Spicer qui a démissionné. Lors de sa dernière conférence de presse, elle a oublié un principe bien connu des présentateurs météo : ne pas porter du vert, car il peut servir de fond pour incruster des images. De quoi faire frétiller de nombreux "artistes" sur les réseaux sociaux...

Why you never wear GREEN on TV? pic.twitter.com/IsC8TuE3Ei