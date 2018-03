La princesse Eugenie d'York fête ses 28 ans: retour en images sur sa vie et son style

Ce vendredi, la princesse Eugenie d'York souffle 28 ans. Petite-fille de la reine Elizabeth, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, et donc cousine de William et Harry, la jeune femme épousera son compagnon Jack Brooksbank à l'automne prochain. Adepte de tenues colorées et d'imprimés chamarrés, la princesse possède un style bien à elle.