La voix de Jared Kushner fascine l'Amérique (vidéo)

Le 19 juin Jared Kushner s'est exprimé devant un parterre de dirigeants de grandes entreprises technologiques dans le cadre de ses fonctions à la direction du bureau de l'innovation américaine.

"Notre objectif est simple: améliorer le vie quotidienne des citoyens", a-t-il expliqué au début de la réunion avec les dirigeants de la Sillicon Valley, lisant son texte avec application. Soulignant avoir été souvent mis en garde à propos de la résistance de la bureaucratie dans cette mission de modernisation, il a assuré qu'il n'en était rien: "jusqu'ici, c'est tout le contraire".

Le contenu du discours ne risque cependant pas de passer à la postérité. Il a de toute façon totalement été éclipsé par la surprise provoquée par la découverte de la voix du mari d'Ivanka Trump. S'il était jusqu'à présent raillé pour son silence par les caricaturistes américains, il est aujourd'hui au coeur d'une vague de moqueries sur les réseaux sociaux pour sa voix fluette.

