Le 21 juillet très chargé du roi Philippe et de la reine Mathilde (en images)

Les festivités de la fête nationale ont eu un franc succès pour leur mouture 2017. Plus de 230.000 personnes ont assisté à la fête nationale à Bruxelles, selon le bilan définitif communiqué vendredi par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere. Autre bonne nouvelle, il n'y a pas eu d'incident notable.

Elle avait commencé dès le vendredi matin où environ 500 personnes s'étaient rassemblées dès 09h30 autour de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles pour le traditionnel Te Deum de la fête nationale. Le couple royal et ses quatre enfants étaient également présents. Le couple royal et ses enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule d'une trentaine de minutes à la sortie du Te Deum. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des "Vive le roi" dès la descente des marches de la cathédrale. La reine Mathilde a reçu de nombreux bouquets de fleurs.

Il était environ 15h25 quand le Roi a pris place à bord d'un Lynx, une jeep de l'armée spécialement aménagée. Le véhicule, conduit, comme lors des dernières éditions par une femme et escorté par des gardes du corps, a parcouru à faible allure la rue de La Loi, le Roi saluant les différents corps militaires. Peu avant 16h00, le roi Philippe a été rejoint par son épouse, la reine Mathilde, tandis que les enfants du couple royal rejoignaient la tribune d'honneur où étaient également présents, entre autres, le prince Laurent, la princesse Claire, la princesse Astrid et le prince Lorenz ainsi que de nombreux responsables des mondes politique et judiciaire.

Comme depuis 2013, année de l'abdication, le roi Albert et son épouse, la reine Paola, n'étaient pas présents. Le Roi a été accueilli à la place des Palais par le nouveau bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), qui avait prêté serment la veille. Après avoir traversé la Place des Palais devant un public nombreux, Philippe et Mathilde ont salué les présidents de la Chambre et du Sénat ainsi que les représentants des entités fédérées.

Ce sont les princes Lorenz et Laurent, ainsi que la princesse Claire qui ont procédé vendredi à 18H15 à la traditionnelle visite au parc royal, à l'issue du défilé.

Le roi et la reine se sont eux rendus vers 19h30 sur le site du festival Tomorrowland à Boom. Le couple y a visité le centre de presse ainsi que la centrale des secours du festival de musique électronique, en ce jour de fête nationale. Entourés d'agents de sécurité, le Roi et la Reine sont aussi passés par la plaine, où ils ont rencontré quelques jeunes ainsi que le producteur belge de drum and bass Netsky. Cette année, 200.000 visiteurs par week-end sont attendus à Boom dans le cadre de l'évènement. En 2014, le prince Laurent avait déjà effectué une visite à Tomorrowland.