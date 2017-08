Le look Neymar, tatouages et extravagances capillaires

Avec ses contrats publicitaires et sa ligne de vêtements en collaboration avec Nike, le Brésilien de 25 ans, qui arborait vendredi mèches blondes et double paires de boucles d'oreilles, marche dans les pas de David Beckham, qui a ouvert la voie à toute une génération de joueurs ultra lookés.

"Quand Beckham jouait, c'était un peu le seul +métrosexuel+ comme on disait à l'époque, sur le terrain", souligne Rafik Senouci, rédacteur en chef du site de mode masculine Bonne Gueule, interrogé par l'AFP. "Aujourd'hui tous les footballeurs, comme Neymar, Griezmann etc., cherchent à prendre soin d'eux et à expérimenter des choses du point de vue stylistique".

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jun 22, 2017 at 8:05pm PDT

Des expérimentations qui sont avant tout capillaires: le nouvel attaquant du PSG, suivi par quelque 80 millions d'abonnés sur Instagram et 30 millions sur Twitter, est passé par des coupes diverses et variées, plus ou moins audacieuses, teinture blond platine, cheveux rasés sur les côtés, crête, mèches raides ou bouclées...

for u MOM ❤️ @nadine.goncalves A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on May 14, 2017 at 1:35pm PDT

Responsable du salon 235th Barber Street, dans le 19e arrondissement de Paris, Kevin Bakari Marcq, alias Baky Barber, s'attend à voir de plus en plus de clients lui demander la coupe de cheveux de la star brésilienne.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️ #LaLiga A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Oct 2, 2016 at 10:11am PDT

"Les clients se réfèrent beaucoup aux joueurs de foot, les coiffures qu'ils voient à la télé... fantaisie, avec des mèches, des sortes de crêtes etc.", explique ce coiffeur dont le salon est fréquenté par une clientèle jeune et diverse, "de 12 à 25 ans".

La mode capillaire du moment, c'est "la teinture blonde-blanche" et un "dégradé progressif sur les côtés", qui peut donner lieu aux motifs les plus excentriques dessinés au rasoir.

Baky, qui coiffe déjà des rappeurs à la mode comme Lacrim et MHD et des joueurs de foot comme Benjamin Mendy et Layvin Kurzawa, espère bien attirer Neymar.

Il n'est pas le seul: le coiffeur Michael Caiolas, qui compte parmi ses clients des stars du foot comme Paul Pogba, n'a pas manqué de saluer l'arrivée du transfuge du Barça d'un "bem-vindo Neymar" sur Instagram.

Les coupes de Neymar séduisent déjà aussi parmi les plus jeunes: "Les petits garçons arrivent avec des photos", raconte Latifa Renault, gérante de trois salons parisiens de coiffure pour enfants, 123 Ciseaux.