Le petit fils de Pierre Richard a une gueule d'ange

Pierre Richard, 82 ans, a toujours été discret sur sa famille. Du coup on n'avait jamais remarqué à quel point son petit-fils était beau. Son physique particulier et longiligne n'avait par contre pas échappé au monde la mode où il poursuit depuis quelques années une carrière de mannequin, défilant entre autres pour des maisons aussi prestigieuses que Lanvin et Thierry Mugler.

Il a, entre- temps, pris des cours de théâtre et se lance désormais dans le cinéma. On l'a notamment vu dans Loin de chez nous, une série que l'on peut retrouver sur Netflix. On l'a aussi déjà aperçu dans Cloclo (il joue Johnny Hallyday), Le renard jaune, Les compagnons de la Pomponette ou encore Un profil pour deux dont il partage l'affiche avec son grand-père.

Pierre Richard, Pierre-Richard Defays de son vrai nom, vit aujourd'hui plus ou moins retiré du cinéma et passe le plus clair de son temps dans le Sud de la France. Il s'occupe de ses vignes du domaine de Gruissan, dans l'Aude. Il a deux fils, Olivier Defays qui est saxophoniste et joue dans le duo Blues trottoir et Christophe Defays qui est contrebassiste. Il est aussi six fois grand-père.