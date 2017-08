Le Prince Laurent brave un interdit du gouvernement

La photo, qui figure le prince Laurent en uniforme entre des dignitaires chinois, a été postée par le Prince lui-même sur le réseau social Twitter. Le Palais n'a pas réagi, et le prince Laurent a lui-même confirmé avoir été présent, répondant à une "invitation personnelle". Suite à plusieurs incidents, le Premier ministre Charles Michel avait signifié à Laurent qu'il ne pouvait plus rencontrer de dignitaires étrangers, au risque de perdre sa dotation annuelle de 308.000 euros par an.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr -- Laurent of Belgium (@Laurent_of_B) July 29, 2017