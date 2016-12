Le Prince William au Vietnam au chevet des pangolins

Connu pour sa défense des éléphants, le prince William doit prendre la parole à une conférence internationale consacrée à la préservation de la faune.

Ce forum, d'une ampleur inédite pour le Vietnam, est organisé par le régime communiste, dont le pays est jusqu'ici plutôt connu pour être une plaque tournante du trafic d'espèces en voie de disparition, de l'ivoire d'éléphants aux cornes de rhinocéros.

Le pangolin, petit mammifère à écailles peu connu, se retrouve au coeur des débats après avoir obtenu en septembre la protection de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction (Cites), lors de sa dernière réunion, à Johannesbourg.

Il a gagné le titre peu envié de mammifère le plus victime de trafic au monde, avec environ un million de pangolins capturés ces dix dernières années dans les forêts d'Asie et d'Afrique, notamment à destination du marché asiatique, selon les estimations des défenseurs de l'environnement.

La chair délicate des pangolins, mais aussi leurs os et organes, sont très prisés des gourmets et guérisseurs chinois et vietnamiens, et sont traqués par les braconniers, y compris dans les forêts du Vietnam.

Dans le parc national de Cuc Phuong, au sud de Hanoï, l'ONG locale Save Vietnam's Wildlife a créé un centre de sauvetage de pangolins blessés.

Plusieurs dizaines d'entre eux y reprennent des forces, comme Mi Bo, un petit pangolin qui a perdu une patte à cause d'un piège posé dans la forêt.

"Ici, ils ont une deuxième vie, un sorte de renaissance", se félicite Nguyen Van Thai, directeur du centre de réhabilitation des pangolins au sein du parc national, qui recueille jusqu'à une dizaine d'animaux par jour.

Parmi eux, un groupe est arrivé en état d'hypothermie, après avoir été conditionnés vivants dans de la glace par des trafiquants pensant ainsi les garder bien frais.

-Proie facile -

Lam Kim Hai, vétérinaire de 24 ans employé par le centre de réhabilitation, ne décolère pas contre les braconniers, qui ont la tâche facile: le pangolin, qui voit mal et pèse moins de 20 kilos, se roule en boule quand il est menacé, devenant une proie facile pour les trafiquants, qui n'ont qu'à le ramasser et l'enfermer dans un sac.

"Je me sens à la fois triste et en colère", confie-t-il, après de longues heures à réchauffer les pangolins sous une lampe chauffante.

"La chair de pangolin est absolument délicieuse et nutritive, mais aussi très bonne pour la santé", confie Nguyen Van Thinh, un fonctionnaire de Hanoï de 56 ans interrogé par l'AFP.

"Quand j'ai des invités ou des partenaires qui en veulent, je dois absolument m'en procurer", confirme Vu Trong Phat, un entrepreneur du bâtiment. Le prix du pangolin peut monter à 1.000 euros.

Des guérisseurs prêtent même aux écailles en kératine - la même matière que la corne de rhinocéros ou les ongles humains - des vertus thérapeutiques, quand elles ne sont pas utilisées comme médiators pour les guitares.

"Les écailles de pangolins sont très bonnes pour le coeur et la circulation", assure Nguyen Van Thinh, confiant la croyance populaire selon laquelle ces écailles favorisent aussi la montée de lait.

Les défenseurs de l'environnement craignent que des élevages de pangolins soient ouverts.

"Il y a de nombreuses personnes qui investissent beaucoup de temps et d'énergie pour y arriver", s'inquiète John Baker, directeur exécutif de WildAid, qui participe également à la conférence, avec d'autres ONG comme Traffic.