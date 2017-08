Le roi des Pays-Bas aux obsèques de son controversé beau-père

A l'annonce de la mort de Jorge Zorreguieta, 89 ans, Willem-Alexander et ses trois filles ont interrompu leurs vacances en Grèce pour rejoindre en Argentine la reine Maxima, qui s'était rendue au chevet de son père la semaine dernière.

Jorge Zorreguieta est mort mardi à Buenos Aires des suites d'un lymphome et d'une infection respiratoire.

Chef d'entreprise et secrétaire d'Etat à l'Agriculture durant la dictature (1976-1983), il n'avait pas pu assister au mariage de sa fille en 2002, ni à l'intronisation de Willem-Alexander et Maxima comme roi et reine des Pays-Bas en 2013.

Le parlement néerlandais avait après des débats houleux autorisé le mariage princier en 2001 mais avait interdit à Jorge Zorreguieta d'y assister en raison de son passé. Son épouse Maria del Carmen Cerruti avait également été interdite de cérémonie.

En revanche les grands-parents avaient été autorisés à venir aux Pays-Bas pour les baptêmes de leurs petites-filles.

La dictature argentine est considérée comme la plus sanglante d'Amérique du sud. Les militaires ont fait disparaître à la fin des années 1970 des milliers d'opposants, 30.000 selon les Mères de la place de Mai.

Le père de la reine des Pays-Bas, très aimée dans son pays d'adoption, a été inhumé dans un cimetière privé et hyper sécurisé de Pilar, à 50 km de la capitale argentine, où l'ex-dictateur Jorge Videla a été enterré, selon des employés du cimetière.

Le couple royal et leurs trois filles Catharina-Amalia, Alexia et Ariane se rendent régulièrement en vacances en Patagonie, une région très touristique du sud de l'Argentine, où un frère de Maxima possède un restaurant.