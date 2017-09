Le roi Philippe et le reine Mathilde en visite officielle à Namur (en images)

La visite s'inscrit dans la cadre des priorités formulées par les souverains pour les prochaines années, à savoir: aide à l'enfance, le soutien aux nouvelles technologies ainsi que les formations en alternance.

Ainsi, le Roi et la Reine ont débuté leur visite en passant par la maison communale de Sombreffe afin d'y rencontrer les initiateurs et collaborateurs de la halte d'accueil itinérante baptisée "Bébé bus". Ces bus sont des services de proximité géographique et de soutien socio-économique qui proposent, sur une trentaine de communes de la Province de Namur, des structures d'accueil itinérantes et ponctuelles pour les enfants de 0 à 3 ans. "Le projet a été initié, il y a 15 ans, dans la Basse-Sambre, et a pour objectif à la fois de favoriser la mixité sociale, mais aussi de permettre à des parents de souffler un peu", leur a expliqué Claudio Pescarollo, instigateur du projet.

La visite s'est ensuite poursuivie en direction de la capitale wallonne pour visiter le Trakk, qui accueille notamment un Fablab et des start-ups. Le Trakk est un espace de co-création multidisciplinaire permettant des interactions entre les acteurs des mondes artistique, académique, technologique et économique afin de mettre en oeuvre des projets innovants. Une série de rencontres, avec notamment des étudiants de l'UNamur, des élèves de primaire ou encore d'entreprises basées au Trakk étaient au programme de la visite.

Enfin, le couple royal s'est dirigé vers l'école Asty-Moulin, où il a notamment eu l'occasion de découvrir des projets de la section menuiserie ainsi que des élèves de la section "maçonnerie". Les souverains se sont intéressés aux méthodes de l'Ecole Communautaire Entrepreneuriale Consciente. La visite s'est clôturé vers 13h30.