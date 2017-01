Le roi Philippe s'affiche avec Matt Damon

La rencontre entre le souverain et l'acteur, surtout connu pour son rôle en tant que Jason Bourne, a semblé très détendue. "Ce problème peut être complètement résolu, nous l'avons fait pour nous, en Occident, il y a 100 ans", a t-il dit, et pour les 663 millions de personnes concernées, c'est vraiment quelque chose qui va changer leur vie, a déclaré Matt Damon à plusieurs médias. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont depuis mardi à Davos, où se pressent chaque année chefs d'entreprise, hommes politiques et décideurs. Le couple royal a également rencontré l'acteur Forest Whitaker, envoyé spécial de l'Unesco pour la paix et la réconciliation, et la chanteuse Shakira, ambassadrice de l'Unicef. D'autres rencontres bilatérales sont inscrites à leur programme, notamment avec Staffan de Mistura - envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie -, avec le roi Abdallah de Jordanie, le patron de BASF Kurt Bock et les maires de Paris (Anne Hidalgo) et Londres (Sadiq Khan). Le roi Philippe et la reine Mathilde rentrent jeudi en Belgique, avec le Premier ministre Charles Michel, arrivé mercredi dans la station de ski suisse.